Když si uvědomil, že není heterosexuál, chtěl se zabít: Být gay je v naší církvi stejný hřích jako vražda, říká zpěvák

David Archuleta Profimedia.cz

„Panikařil jsem. Nemohl jsem myslet na nic jiného, než že brzy budu mít s přítelkyní intimní styk, a to mě děsilo,“ popsal v otevřeném rozhovoru pro People.

Archuleta, který proslul díky talentové show American Idol, vyrostl v Utahu v mormonské komunitě. Víra byla nedílnou součástí jeho života. Proto se léta snažil potlačit přitažlivost, kterou cítil ke stejnému pohlaví. Církev mu to totiž přímo zakazovala.

Měsíc po posledních zrušených zásnubách konečně veřejně přiznal, že je queer a součástí LGBTQ+ komunity. Stálo ho to ale roky utrpení a málem i život, než do tohoto bodu dospěl.

Po úspěchu v pěvecké soutěži v roce 2008 rozjel Archuleta slušnou kariéru, a přestože sklízel úspěch nejen na country scéně, v roce 2012 se na dva roky stáhnul, aby se vydal na mormonskou cestu. V průběhu života byl zasnoubený celkem se třemi různými ženami, ani jednou to ale nevyšlo.

„Ať jsem se snažil, jak jsem chtěl, prostě to nešlo. Mé expartnerky vám potvrdí, jak drsné to bylo. Chtěl jsem se oženit, protože jsem myslel, že je to správné,“ přiznal s tím, že nakonec už tak zkrátka nemohl dál.

Bohužel ale začal myslet na nejhorší. „Říkal jsem si, že pravděpodobně bude lepší, když to ukončím. Že nemá cenu žít dál a na světě bude lépe beze mě. Bůh by mi jistě odpustil, kdybych se zabil, protože je to lepší než žít jako gay,“ napadalo ho například.

V Davidově komunitě je totiž fakt, že jste LGBTQ+, vnímán jako stejný prohřešek jako například vražda. A David nechtěl být zlým člověkem. Ačkoliv „problém“ řešil s duchovním, bylo mu řečeno, že je to zkrátka neakceptovatelné.

Paradoxně to ale byla víra, která mu nakonec přinesla útěchu. Archuleta se modlil a prosil Boha, aby mu ukázal cestu, jak z toho všeho ven. Ten mu dle jeho slov nakonec poradil, že nesmí potlačovat, kým je. A tak se se svou orientací konečně smířil.

Jeho vztah s církví je ale, zřejmě nenávratně, pokřivený. Rozmluvy s duchovními ho jen frustrovaly. „Abych ochránil své duševní zdraví, nemohu být součástí tak konfliktního prostředí. Říkají vám tam, jak moc vás milují, ale zároveň chtějí, abyste se úplně změnili. A když to nejde, budou ten problém prostě ignorovat.“

Od církve si tedy nyní drží odstup, což je pro něj něco zcela nového a nenesl to lehce. „Bolí mě to, moje náboženství pro mě bylo vším. Ale jednou dospějete do bodu, kdy si uvědomíte, že některé věci prostě nejsou správně. Potřebuji zkrátka žít svůj život, když konečně vím, že jsem v pořádku takový, jaký jsem,“ dodal k věci.

Archuleta se prý stále hledá, ale už alespoň ví, jaká je pro něj správná cesta. Své zážitky a pocity promítá i do muziky, se kterou sklízí úspěch nejen v LGBTQ+ komunitě. Mnoho mladých lidí má totiž obdobné zkušenosti jako on. Jestli s někým aktuálně randí, však zpěvák zatím neprozradil. ■