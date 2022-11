Prachař se bál, že je to jeho máma: Tančící důchodkyně Jarmila (67) se v Talentu svlékla do prádla a předvedla i provaz

Česko Slovensko má talent - tančící důchodkyně Jarmila (67) to umí rozjet FTV Prima

V show Česko Slovensko má talent bylo hodně veselo. Do soutěže se přihlásila seniorka z Brna Jarmila, která ukázala jak je v sedmašedesáti letech ohebná. V mládí ostatně působila jako baletka a gymnastka, což bylo na její průpravě znát.

Paní Jarmila miluje tanec a trochu té akrobacie, a tak před porotou ve složení Jakub Prachař (39), Diana Mórová (52), Marta Jandová (48) a Jaro Slávik (48) předvedla ukázkový provaz. Kudrnatá blondýnka měla jinak začátek velmi pozvolný a Jaro Slávik stiskl nemilosrdný bzučák.

To paní Jarmilu zdravě naštvalo a pustila se do žhavé show! Vitální seniorka se zničehonic svlékla z modrých šatiček do prádélka a tančila jako o život. Jakub Prachař v ní hned viděl svou maminku Danu Batulkovou (64).

„Já jsem prosil mámu, ať už to nedělá, já jsem ji prosil,“ vtipkoval Prachař mezitím, co se Jarmila pokoušela o přemety. Na ukázku jejího neotřelého vystoupení ze sobotního Talentu se podívejte ve videu. ■