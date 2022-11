Z devatenáctiletého eunucha jsem se hodně posunul, hodnotí vítěz SuperStar Zbyněk Drda: Na životní lásku stále čeká

Zbyněk Drda o hudbě i milostném životě Super.cz

Do klipu obsadil například herečku ze seriálu Ulice Šárku Ullrichovou. Píseň je také o rychlé, uspěchané době, na což se snaží zpěvák upozornit. "Je to o tom, že se vzdalujeme sami sobě, svým příbuzným. Místo abychom povečeřeli u jednoho stolu a koukali se do očí, tak každý řeší to svoje třeba na sociálních sítích,“ doplnil se vzpomínkou na své pěvecké začátky. Jak se podle něj jeho tvorba změnila, si poslechněte v našem videu.

Sympatický blondýn má nyní plno práce, v osobním životě je tak stále single a na tu pravou slečnu čeká. „Ta pravá zatím nepřišla, asi někde bloudí, musím mávat z okna. Zatím není,“ smál se během rozhovoru pro Super.cz Zbyněk Drda. ■