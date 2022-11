Křehká Veronika Khek Kubařová se nezdá: Popsala dobrodružné výpravy, které s manželem podniká

Veronika Khek Kubařová Super.cz

Herečka Veronika Khek Kubařová (35) se v posledních letech v pohádkách objevovala zejména v rolích princezen. Půvabná brunetka vypadá stále na 20 let, a pro režiséry nebyl problém ji do rolí křehkých, mladých dívek obsazovat. V pohádce Tajemství staré bambitky 2, která se na obrazovkách televize objeví na Štědrý den, přišla změna.

„Užívala jsem si i princezny, ale tím, že stárnu, tak už jsem si teď užívala i královnu. Ale s radostí si budu užívat jakékoli jiné role,“ svěřila se Super.cz herečka, která patří mezi fanoušky pohádkových příběhů. „Pyžamo a pohádky, to jsou pro mě opravdu Vánoce,“ řekla herečka na tiskové konferenci k vánočnímu programu České televize.

Když zrovna netráví čas před filmovou kamerou nebo na divadelním jevišti, vyráží herečka ráda na cesty do zahraničí. Exotické destinace, kam s manželem cestuje, si však vybírá ledabyle. „Mám to podle chuti. Vždycky něco přijde. Mám to trochu až abstraktně. Jsem v tomhle trochu natvrdlá, že se mi něco zalíbí, vůbec nic o té zemi nevím a často otevřu toho průvodce až v letadle,“ svěřila se Veronika, která poslední dobrodružnou výpravu podnikla na Kostariku.

„Až v letadle jsem zjistila, kolik je tam druhů jedovatých zvířat včetně pavouků, hadů, brouků. Až v letadle jsem říkala manželovi, že mi to nedošlo, že se tam budu trochu bát. Ale prostě mě to tam volalo, věřím, že to má význam, proč tam jedu a je to pro mě obrovský zážitek,“ prozradila herečka, která ráda cestuje s někým. „Baví mě cestovat s někým, nejen kvůli bezpečnosti, ale i proto, že člověk rád sdílí,“ dodala herečka. ■