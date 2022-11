Bývalá moderátorka zpráv na Nově se vdala. Nicol Lenertová si vzala o třicet let staršího podnikatele

Nicol Lenertová se vdala. Michaela Feuereislová

Utajila rozchod a nyní dokonce i svatbu. Nicol Lenertová, která nyní pracuje jako tisková mluvčí pojišťovny, se v 47 letech vdala. Kdo je tím šťastným?

Nicol si vzala za manžela podnikatele Viliama Sivka (76). S Nicol je dělí téměř třicetiletý věkový rozdíl, což jim ale vůbec nevadí. Podnikatel vlastní luxusní síť hotelů a od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

"Ano, je to pravda," potvrdila Extra.cz Lenertová svatbu s podnikatelem. A co říká na velký věkový rozdíl? "Láska se na věk neptá, nepochopí to ten, kdo to nezažil," dodala. ■