Ve finále StarDance vážila pouhých 44 kilo. Veronika Arichteva má nyní o 15 kilo víc

Veronika Arichteva promluvila nejen o své současné váze. Super.cz

"Už si nic nepamatuju, je to už dlouho. Ráda bych hodnotila odborně, ale už netuším nic. Pata špička, nic nevím. Pro mě jsou všichni hrdinové, vím, co prožívají," řekla Super.cz Arichteva.

Ve StarDance tančila s Michalem Necpálem a i poté měli pár tanečních vystoupení na plese. To je ale minulost. "Už se nenarvu do kostýmu. V posledním kole StarDance jsem měla o patnáct kilo méně. Měla jsem asi 44 kilo. Pak přišlo těhotenství, jsem líná, žeru, neshodila jsem to," směje se.

"A hlavně nejsem typ člověka, který by řekl, že si dá dva tréninky a pak půjde něco ukázat za peníze. Potřebovala bych zase spoustu tréninků, aby to bylo dobré. A čas právě nemám," vysvětluje herečka.

Na svoji váhu už se po porodu syna Luky nedostala, ale vůbec to neřeší. "Volné šaty zakryjí všechno. Neřeším to. Nevnímám to tolik. S dítětem se hodně věcí změní, i pohled na sebe samotnou," dodala Arichteva. ■