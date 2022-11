Tomáš Klus se po 12 letech vrací naplno ke hraní: V jeho šlépějích už kráčí i nejstarší dcera

Tomáš Klus Super.cz

Zpěvák Tomáš Klus (36) svou hereckou kariéru poslední roky upozaďoval. Po pohádce Tři bratři se objevil v několika projektech, ale většinou ho jeho fanoušci potkávali na koncertních pódiích. To se se teď mění a po 12 letech se herec pouští naplno do své druhé profese.

„Já jsem se roztočil, řekl jsem si, že bych si chtěl trošku také užít tu hereckou stránku své osobnosti. Jen jsem si to tak zapřál a přišlo mi tolik nabídek, že teď nevím, kterou dřív přijmout,“ svěřil se Super.cz Tomáš Klus na tiskové konferenci České televize. Během letošních Vánoc se na něho totiž mohou televizní diváci těšit, a to rovnou na Štědrý den, kdy na obrazovkách poběží pohádka Tajemství staré bambitky 2.

Umělec je nyní naprosto spokojený a je rád, že se po letech odhodlal opět naplno pustit do hraní. „Jsem spokojen a šťastný. Už když jsme začali dělat muzikál s Honzou Svěrákem, jsem zjistil, že mě herectví hrozně baví a že je škoda, že jsem se mu skoro 12 let nevěnoval tolik, jako bych mohl,“ zamyslel se trojnásobný otec. A jak prozradil, jeho nejstarší dcera Josefína je po tatínkovi a chce také před kameru.

„Josefína si to moc přeje, už je v jedné castingové agentuře, už byla na jednom castingu, je jako ryba ve vodě a je hodně šťastná. Nevím, jestli jsem taky šťastný, protože holky herečky to mají těžké, ale třeba je to jen takové období,“ míní herec. ■