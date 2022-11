Horší než v době války: Po covidu a obřím výbuchu tíží Libanon hospodářská krize, popsala Blanka Matragi

Blanka Matragi uvažuje o návratu do Česka. Super.cz

Vedle dalších známých tváří se na křtu investičních NFT kartiček objevila i návrhářka Blanka Matragi (69), která je autorkou jedné z nich. Nebavili jsme se ale jen o umění a o módě. Matragi žije už čtyřicet let s manželem Makramem v Libanonu, nyní ale uvažuje, že by se z hospodářsky zdevastované země vrátila definitivně zpět do Česka.

"Byla jsem potěšena, když mi moji kartu nabídli. Myslím, že je dobré jít s trendy a digitalizují se i umělci a velké módní domy. Je to hudba budoucnosti," míní. U oděvní tvorby ale samozřejmě zůstává. "Zůstávám u módy i u skla. Miluji oba obory, které jsem vystudovala. V našem rozhovoru jsme se dostali k tomu, že by měla k výročí 40 let v branži uspořádat i velkou módní přehlídku.

Pobavili jsme se i o hospodářské situaci, která je v jejím druhém domově mnohem horší než v Česku. "Je fakt, že je to tam hodně zapeklité. Jak ekonomika, tak hospodářství šly strašně dolů. Je tam nedostatek elektřiny a spousty základních zdrojů. Žila jsem tam i v době války, ale teď je to hodně smutné. Ublížil také covid, velký výbuch před dvěma lety, a hlavně obrovská zkorumpovanost vlády, která stát dostala do neřešitelných problémů," vysvětlila Matragi.

"Spousta lidí odchází, včetně našich blízkých přátel, kteří pracovali na významných postech v bankovnictví nebo zdravotnictví. Jinde získají lepší platové zařazení i pozice," dodala s tím, že o odchodu z Libanonu uvažuje i ona. "Přemýšlím o tom. Přesunula jsem do Česka, i z bezpečnostních důvodů, i svůj velký archiv. Kdyby se mě někdo zeptal, tak doma jsem tady. A myslím si, že moje umění si zaslouží, aby zůstalo zaarchivováno v České republice," uzavřela. ■