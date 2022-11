Patrik Kincl se pustil do soupeře Vémoly ohledně jeho aféry s mladičkou Rikou (18). Je ti do toho ho*no, zuřil Karlos

Patrik Kincl vs. Karlos Vémola Video: Oktagon TV

Soupeře kritizuje s tím, že poškozuje dobré jméno sportu, který kvůli němu přichází o velké sponzory. Vémola s ním nesouhlasí a v pořadu, jenž moderoval Ondřej Novotný, tvrdí, že to není pravda a lidé na něj chodí, o čemž svědčí i vyprodaná O2 aréna, kde spolu se svým bývalým kamarádem a spolubydlícím budou zápasit 30. prosince.

Na Kincla ale jeho prohlášení působí směšně. "Na jedné straně je pozornost, a někomu přijde negativní reklama taky jako reklama. Ale nevidím, že by do MMA šli nějací velcí partneři jako banky nebo pojišťovny. A kdykoli jsem na nějaké dveře zaklepal, bylo často zmiňované tvoje jméno," řekl Vémolovi a apeloval přitom zejména na osobní rovinu. Jak můžete vidět ve videu v článku, Karlos eskalaci aféry bere jako kampaň proti své osobě.

"Kinclovi je do mé osobní roviny ho..., pokud se chce bavit o osobní rovině, tak ať jde do pr... Někdy se k té osobní věci vrátím, ale ne teď. A jen přemýšlím, proč je to zrovna teď před zápasem, kdo to přifukuje. Jestli to není jen kampaň před zápasem. Člověk udělá pár chyb – kdo je nikdy neudělal, že? Ale není to nic, co by ovlivnilo tento zápas nebo můj vztah s Lelou," dodal rázně Vémola.

Zmíněná Rika Fane neváhala zveřejnit i hlasové zprávy, které jsou důkazem toho, že se s ní zadaný Vémola scházel. On sám neustále tvrdí, že mladou herečku z filmů pro dospělé nezná, a že jeho manželství s Lelou (33) není nijak ohroženo. ■