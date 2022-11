Jitka Boho „pobouřila“ na sociální síti fotkou v kojícím prádle. A prsa s lízátkem nevadí?

Jitka Boho Herminapress

Ani text nebyl nijak provokativní. Zpěvačka svým fanynkám dala tipy na věci, které používá, a zároveň chtěla ukázat, že i ona má po porodu „špíčky“. „A co?! Na jednu stranu už jsem začala cvičit (a je to teda fuška), na stranu druhou trochu víc papám... Takže je to ve výsledku šul nul,“ uvedla k fotce, která přesto někoho pohoršila natolik, že ji nahlásil kvůli „nahotě nebo sexuální aktivitě“.

Na sociálních sítích lze přitom najít kvanta vyloženě provokativních záběrů. Ať už jde o fotky žen i mužů v sexy pózách v prádle, nebo o nahé snímky cenzurované emotikonami.

„Tak jestli kojení někoho pohoršuje a prso s lízátkem nikoliv, je to k zamyšlení,“ přemítala Jitka s odkazem na jeden takový z dílny Madonny, na němž královna popu skryla pouze bradavky právě ikonami lízátek. ■