11 nejslavnějších transgender celebrit: Věděli jste o všech, že se narodily v jiném těle?

Laverne Cox, Valentina Sampaio, Elliot Page či Lea T patří mezi nejvlivnější transgender celebrity. Profimedia.cz

Laverne Cox (50) - herečka, jež se proslavila seriálem Orange is the New Black, je proslulou zastánkyní práv LGBT komunity a má na svém kontě řadu prvenství. Stala se například první transgender osobností, jež se objevila na obálkách časopisů Time a Cosmopolitan a která má svou voskovou figurínu v muzeu Madame Tussauds.

Další hollywoodskou hvězdou, která podstoupila přeměnu pohlaví, je Elliot Page (35). Ještě jako herečka Ellen Page byl nominován na Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA, a to za svou roli v komedii Juno. Transformací prošel teprve loni ve svých čtyřiatřiceti letech.

Snad nikomu před časem neuniklo, že se ze slavného bratrského dua režisérů trilogie Matrix staly sestry. První prošla proměnou Lana (57), jež se narodila jako Larry, a v roce 2016 ji následovala i mladší Lilly (54), v minulosti Andy.

Roky se prezentoval pouze odlišnou orientací, než se v letech 2008 – 2010 odhodlal k přeměně pohlaví. Řeč je o spisovateli, muzikantovi a herci známém jako Chaz Bono (53). Jeho maminkou není nikdo jiný než slavná Cher. Otcem pak již zesnulý zpěvák Sonny Bono.

Doslova ikonou a průkopnicí mezi transgender komunitou nejen v Hollywoodu je Amanda Lepore

(54). Americká zpěvačka a herečka podstoupila operativní zákrok, který z ní učinil ženu, již ve svých devatenácti letech. Od té doby propadla kouzlu plastické chirurgie a její zjev a vystupování ji proslavily rozhodně víc než její talent.

Samostatnou kapitolou jsou pak transgender osobnosti v oblasti modelingu. Z těch nejslavnějších jmenujme čtyři krásky. Australanka Andreja Pejić (31), kterou objevili během brigády v McDonald’s v jejích sedmnácti, na sebe upozornila v roce 2011 kampaní na push-up podprsenky. Tehdy byla však ještě transgender modelem. Momentálně boduje i před kamerou, jejím debutem byl v roce 2018 thriller Dívka v pavoučí síti.

Brazilská kráska Valentina Sampaio (25) se stala v roce 2019 první transgender modelkou značky Victoria's Secret a o rok později si získala prvenství v této oblasti i pózováním pro prestižní plavkové vydání magazínu Sports Illustrated. I ona se začíná prosazovat ve filmu.

Dnes sedmatřicetiletá americká modelka, herečka a návrhářka Isis King má na svém kontě rovněž v tomto ohledu jeden triumf. Jako první transgender dívka soutěžila v pořadu America’s Next Top Model.

Poslední jmenovanou je Lea T (41), která je v modelingu pojem. Pro svou kampaň si ji vybraly značky Givenchy, Benetton, Phillip Plein, Redken a další. Platí za múzu návrháře Riccarda Tisciho, jenž je kreativním ředitelem značky Givenchy. Písmeno T v jejím jméně je odvozeno právě od jeho příjmení. ■