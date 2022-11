Jak alkoholismus ovlivnil jeho sexuální život? Matthew Perry popsal marné pokusy o ztrátu panictví

Matthew Perry

Kdo by řekl, že měl Chandler z Přátel problémy v oblasti sexu, že? Vždyť svého času po něm šílely miliony žen. Jenže alkohol zkrátka není dobrý rádce, a tak i sexuální život Matthewa Perryho (53) v důsledku závislosti strádal. A to už od samého začátku.

Ve své nové knize Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, jež vyšla 1. listopadu, se Perry rozepsal i o marných pokusech přijít o panictví. Okolo věku 15 let u něj bylo běžné, že si dal i šest piv na kuráž, pak toho ovšem moc nepředvedl.

Paradoxně si to ale nespojil s alkoholem a myslel si, že je zkrátka impotentní. Ve věku 18 let začal randit s Triciou Fisher, nevlastní sestrou slavné Carrie Fisher. S tou také přišel o panictví. Ne ovšem svojí zásluhou.

„Pil jsem roky. Nic nefungovalo. Nic. Byl jsem zděšený, vzdal to a odevzdaně klesl do křesla,“ popsal svou noc s velkým N.

Nakonec to byla dáma, kdo musel vzít situaci do svých rukou. Doslova. A Perry konečně okusil rozkoš jménem sex. Překvapivě ho Tricia nepustila k vodě, ale randili s pauzami několik let, dokud jí nedal kopačky Perry.

Ten přiznal závislost na alkoholu a lécích, která ho málem zabila. A samozřejmě se podepsala i na jeho milostném životě. Jak sám píše, přitahovaly ho spíš nedostupné ženy, na které, jak sám tvrdí, „neměl“, ovšem když byly sympatie vzájemné, raději ze známosti vycouval dřív, než ho dotyčná sama stihla odkopnout.

Jako tomu bylo například s herečkou Julií Roberts. S tou do sebe byli podle všeho blázni, ale po tříměsíční známosti Matthew vztah raději utnul. Bál se, že ho dřív nebo později pustí k vodě Julia, a tak tomu chtěl předejít. ■