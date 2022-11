Vendula Pizingerová se na sobě chystá makat: Ke sportu tíhne i její syn Jozífek. Pláče, když nemůže hrát s tátou fotbal

Vendula Pizingerová Michaela Feuereislová

Dvouletý syn Venduly Pizingerové (50) Jozífek roste jako z vody. Co se týče sportu, velmi se potatil. Dokonce před pár dny ztropil velkou scénu, že si nemohl jít s tátou a dalšími hráči zakopat. „ Jozífek byl rozčílený, že nemůže jít s tátou hrát fotbal, tak dvě hodiny plakal pod stolem. Ale myslím, že jednou bude hrát taky, hned jak vidí míč, tak do něj začne kopat a baví ho všechny hry . Myslím si, že těch sportů, mezi kterými se bude rozhodovat, bude hodně,“ svěřila se Super.cz Vendula.

Sama se rozhodla pro sportovní výzvu, kterou chce do konce tohoto roku splnit. „Já jsem vždycky sportovala, abych se nerozpadla. Nejsem ale člověk, který je zvyklý na sport, nebyla jsem k tomu vychovávaná. Teď jsem si ale dala výzvu, že od půlky listopadu do půlky prosince si najdu fakt čas a budu cvičit. A dochází mi, že jsem si na sebe právě ušila bič, že jsem vám to řekla. Teď to fakt musím dodržet,“ smála se.

My jsme si s Vendulou Pizingerovou povídali na křtu knihy s názvem Můj deník vděčnosti od Eriky Bach. Tato kniha má navíc další kouzlo, z každého prodaného kusu jde 5 % na nadační fond Kapka Naděje. Maminku dvou dětí tak čeká další pracovní výzva: „Přišel za mnou pan ředitel Fakultní nemocnice Motol a řekl mi, že odchází stará transplantační jednotka, takže bude potřeba nová. Takže Kapka Naděje má stále co dělat,“ dodala sympatická blondýnka během rozhovoru. ■