Sharon Stone má nádor na děloze: Kvůli chybné diagnóze na něj ale málem nepřišli

Sharon Stone Profimedia.cz

„Další chybná diagnóza a špatná procedura. Když se mi po ní bolesti zhoršily, šla jsem za jiným lékařem, který zjistil, že mám velký fibroidní nádor, který musí ven,“ popsala s apelem na ženy, aby se nikdy nebály navštívit dalšího odborníka, pokud se jim názor lékaře nezdá.

Není to totiž bohužel poprvé, co herečku potkala podobná zkušenost. V roce 2001 musela pod kudlu kvůli benigním nádorům v prsou, které byly dle jejích slov obří. Zároveň podstupovala rekonstrukci a po zákroku se ke svému údivu probudila s o číslo větším poprsím. Plastický chirurg jí bez jejího svolení zvětšil prsa, protože usoudil, že budou lépe sedět k jejím bokům.

O informaci se podělila v loni vydané biografii The Beauty of Living Twice. V té mimo jiné popsala i mrtvici, která ji postihla ve věku 43 let a málem při ní přišla o život. Učila se po ní znovu mluvit a chodit a musela si dopřát dvouletou hereckou pauzu, která podle ní poznamenala její kariéru.

Pauzu si bude muset dopřát ostatně i teď. „Budu ležet 4-6 týdnů, abych se plně zotavila. Díky všem za péči,“ vzkázala na sociální síti k aktuálnímu zdravotnímu problému. ■