Přeoperovaný Ken si vydělává jako sexy modelka. Fotkami v prádle si šetří na svatbu v kostele

Jessica Alves stále hledá toho pravého. Profimedia.cz

Ona sama je ale ve svém těle dokonale šťastná a jako žena se konečně cítí přirozeně. Samotná Alves prý horentní sumu na operace získala díky svým provokativním fotkám pro placené sociální sítě. Nyní už má prý dávno splaceno a vydělává si také jako žádaná modelka. Už několikrát propůjčila svou tvář nejrůznějším kampaním na spodní prádlo nebo kosmetiku.

Naposledy se nechala zvěčnit v titěrném korzetu a podvazcích lahvově zelené barvy. Jessica o sobě nedávno dala vědět, že stále hledá toho pravého muže, se kterým by si moc přála založit rodinu. Sní také o pohádkové svatbě, na kterou už dokonce šetří, byť stále nenašla toho pravého.

„Díky spolupráci s nejrůznějšími značkami a vystoupením v televizních show si vydělávám více než dobře, založila jsem si i spořící účet, kam odkládám peníze na svou vysněnou svatbu,“ řekla v rozhovoru pro MailOnline Jessica.

„Nyní jsem prošla kompletní změnou pohlaví, jako žena jsem uvedena i v rodném listě,“ dodala s tím, že se tak konečně cítí jako plnohodnotná žena. „Trvalo to hodně dlouho, než jsem se začala cítit dobře ve své kůži. Všechen čas a peníze vynaložené na operace, nemluvě o bolestivých procedurách, se ale konečně vyplatily,“ dodala spokojeně.

Pro Jessicu je ovšem těžké najít muže svých snů. „Mohu se klidně vdávat v kostele jako každá jiná žena, ale je velký problém najít muže, který mě bude milovat takovou, jaká jsem,“ míní.

Zatím má prý ale smůlu. „Většina mužů, kteří se mnou chtějí chodit, tak jedině v případě, že svůj vztah budeme tajit, a to já nechci,“ má jasno Jessica. „Muž by na mě jako na svou ženu měl být pyšný a měl by mě milovat a respektovat,“ dodala.

Jessica je nadšená, že se jí prozatím splnily téměř všechny její sny. „Nikdy jsem si před svou proměnou nemyslela, že ze mě bude modelka na plný úvazek. Jsem nyní jednou z nejznámějších trans žen na světě, která dosáhla řady svých snů, ale doufám, že si jednou splním svůj největší sen ze všech a najdu svou lásku,“ uzavřela Jessica. ■