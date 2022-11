Přijde po návratu k manželovi obnovení slibu? Hana Mašlíková popsala, jak jí po krizi funguje manželství

Hana Mašlíková Foto: archiv H. Mašlíkové

„Myslím, že všude je střídavě slunečno, polojasno a oblačno. nebudu říkat, že je vše zalité sluncem. Jak je rodina a práce, tak je vždy důvod k řešení, fungujeme skvěle jako rodina a to že někdy se šňafneme, tak mě pak zase baví to usmiřování,“ svěřila se Super.cz moderátorka a modelka, která s mužem nedávno trávila pracovní dovolenou v Las Vegas.

Nás zajímalo, zda v místě nedošlo k symbolickému obnovení slibu. „To určitě ne, my na tohle nejsme,“ svěřila se se smíchem blondýnka a dodala: „Do konce roku nemáme plánovanou dovolenou, ale manžel do Vegas pojede další měsíc, protože jedna z jeho bojovnic dostala nabídku jít přímo zápasit do UFC,“ svěřila se Hanka Mašlíková, kterou jsme potkali na halloweenské party pražské palačinkárny. ■