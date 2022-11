Takhle si diváci návrat Petra Rychlého nepředstavovali: „Nový“ Mázl křičí na děti a vztáhne ruku na manželku

Do Ordinace se vrátil Čestmír Mázl. Úplně jiný a zlomený. Foto: Voyo

Patří k nim labilní chování „nového“ Mázla, který bezdůvodně křičí na děti, a dokonce vztáhne ruku na manželku v podání Michaely Badinkové (43).

„Za to, co mi tvůrci Ordinace přichystali, jsem jako herec pochopitelně moc rád. To, že se z Mexika vrátil úplně jiný, zlomený Mázl a já ho můžu hrát jinak než dosud, pro mě znamená významnou profesní vzpruhu,“ uvedl herec.

„Samozřejmě se v ději objevují i ne zcela příjemné výzvy, kdy mám bezdůvodně křičet na děti, které miluji, nebo vztáhnout ruku na manželku, což je pro mě jako pro Petra Rychlého absolutně nepřijatelné. Pokaždé si však uvědomím, že hraju smyšlenou postavu a její bolesti, a i toto je cesta, kterou si Mázl musí projít, aby se uzdravil. V pochopení toho mi hodně pomohla odborná poradkyně - psycholožka, s níž tyto vyhrocené momenty konzultuji, abych je zahrál co nejvěrohodněji,” doplnil.

Na postavu má herec dle svých slov příznivou zpětnou vazbu jak od kolegů, tak od fanoušků, mezi komentáři na facebookovém účtu seriálu ale znějí spíše kritická slova. Diváci tvůrcům vzkazují, že „s takovým chováním ho tam nemuseli vracet“, protože „už to není Čestmír“. Seriál běží ve čtvrtek na Voyo. ■