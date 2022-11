Strach Agáty o Soukupa. Otec jejího dítěte měl nehodu, je po čtyřhodinové operaci

Agáta Hanychová se bude starat o partnera, který je po operaci. Super.cz

"Jaromír jel za mnou předevčírem ze Stránčic do Suchdola na kole. Jel městem a nešťastnou náhodou najel kolem do tramvajových kolejí a uklouzlo mu to. Rozdrtil si ruku a potrhal si vazy. Byl dnes na čtyřhodinové operaci," řekla Super.cz Agáta na křtu kouzelnické sady Pavla Kožíška, kam vyrazila s dcerou Miou.

"Jaromír je asi hodinu po operaci, hned po akci za ním jedu," upřesnila s tím, že její partner již dnes (ve středu) plánuje podepsat revers a přemístí se k Agátě do domu. "Bude u mě v Suchdole, ruku bude mít v sádře pět týdnů," dodala. ■