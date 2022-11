Photoshop vs. realita: Televizní hvězda Hayes, která zhubla 50 kilo, předvedla bříško s retuší a bez

Chanelle Hayes Profimedia.cz

A že o tom sama něco ví. Po účasti v reality show proslula spíše jako královna jojo efektu a její figura se hojně řešila. Loni se jí po tubulizaci žaludku podařilo shodit 50 kilo a vypadá výborně, i když ji stále trápí povislá kůže na břiše, strie, celulitida a zkrátka vše, co s rapidním úbytkem váhy souvisí.

V poslední době navíc apeluje, aby se na sítích objevovaly víc reálné snímky bez retuše. Sama se často o takové dělí a upozorňuje na rozdíl mezi Photoshopem a realitou.

I tentokrát se podělila o fotky v prádle a pro srovnání zveřejnila vyretušované fotografie, kde je vidět s dokonale hladkým, plochým bříškem, versus reálné snímky, na nichž dává na odiv povislou kůži.

„Říkala jsem si, že to nasdílím, abych vám připomněla, že Instagram není realita a vše se dá velmi snadno zeditovat. Takže se prosím nestresujte a nesnažte se srovnávat s ostatními,“ vzkázala fanouškům.

„Buďte k sobě vlídní. To je něco, co si musím denně připomínat, protože podvědomě se celý život s někým srovnávám. Není to ode mě hezké, ale dělám to,“ přiznala.

Na fotky s retuší a bez ní a na celkovou proměnu Chanelle se podívejte v naší galerii. ■