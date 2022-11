Neuvěříte, že se narodila jako muž: Sexy herečka Cox (50) v bikinách předvedla tělo snů

Laverne Cox Profimedia.cz

Hvězda seriálu Orange is the New Black Laverne Cox v úterý umístila na svůj TikTok video, na němž předvádí pár tanečních kreací včetně mírného zavrávorání na nejnovější hit Taylor Swift Anti-Hero. Na břehu moře se kroutí v sexy černých bikinách, a asi nikoho by nenapadlo, že tato plážová tanečnice už patří mezi padesátnice. A už vůbec ne to, že se nenarodila jako žena.