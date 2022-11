Gottův kamarád a fotograf zavzpomínal: Karla překvapilo, když ho nepoznal Steven Seagal!

Fotograf František Jirásek zavzpomínal na Karla Gotta Super.cz

O některé z historek se s námi Jirásek podělil. „Na kanadském turné asi před dvanácti lety jsme stáli na baru. Já, Felix Slováček (79) a Karel a kolem nás s ochrankou procházel Steven Seagal. Když šel kolem nás, tak jsme se na něj otočili a on řekl 'good evening' a odešel. Také jsme pozdravili a na to se na mě Karel podíval a řekl: 'Františku, ten Steven mě naštval, on mě nepoznal',“ popsal Super.cz se smíchem Jirásek.

A vzápětí přidal ještě jednu historku, na kterou nikdy nezapomene. „Stáli jsme ve Vancouveru a šel žebrák, který si to neomylně namířil ke Karlovi. Chtěl od něj nějaké peníze a Karel mu řekl: 'Nemám, mám jen zlatou kartu'. Pak se nás ptal, proč šel zrovna za ním, tak jsme mu říkali, že na dálku poznal, že je z nás nejbohatší,“ smál se.



Po odchodu Karla Gotta do hudebního nebe má František i nadále korektní pracovní vztah s Ivanou Gottovou. „S Ivanou jsme byli v kontaktu ohledně koncertů i ohledně dokumentu o Karlovi. Stejně tak do knihy o Karlovi jsem dělal asi 70 fotek.“

František Jirásek si na chvilku vyměnil profesi a od fotografování si skočil před kameru. Vítěz třetí české SuperStar Zbyněk Drda (35) si ho totiž vybral do svého nového klipu k písni Zámek. „Oslovil mě a já jsem z toho v noci nespal a měl jsem z toho nervy, protože jsem nikdy nestál před kamerou. Tady ti profíci říkali, že se mi to podařilo, tak uvidíme. To musí posoudil jiní,“ dodal fotograf. ■