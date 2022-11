Budoucí nacistický pohlavár dostal pendrekem po hlavě. Vlasta Burian ani jeho kolegové nemohli tušit, s kým mají tu čest

Rudolf Kadlec a Vlasta Burian ve filmu Tři vejce do skla Foto: Prima Max

„Král komiků Vlasta Burian v detektivní veselohře. Karlovy Vary! Proč??? Protože tam zavítal pohádkově bohatý indický maharadža??? Ne! Protože se tam objevil slavný detektiv Babočka – a kde je ten – tam se jistě něco chystá... Ale co??? To se dovíte v nejnovější detektivní veselohře UFY…“ – stálo v distribučním sloganu, který v roce 1937 propagoval komedii Tři vejce do skla s Vlastou Burianem (✝70) v hlavní roli. Je to skoro k nevíře, ale od premiéry nestárnoucí komedie uplynulo letos 85 let.