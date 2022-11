V 63 letech je Zlata Adamovská dvojnásobnou babičkou. Do společnosti vyvedla vnuka

Petr Štěpánek a Zlata Adamovská Super.cz

Vidí už Zlata u pětiletého Viktora herecké geny? "Zatím nic nepozoruju. Je to normální živý kluk, ještě bych počkala s hodnocením," řekla Super.cz herečka, která je dvojnásobnou babičkou. Dcera Barbora má vedle Viktora ještě tříletou dceru Klárku.

"Hereckou profesi bych mu nerozmlouvala, ale ani bych mu to nedoporučovala," dodala s úsměvem. Ani Petr Štěpánek nemá jasno, zda by malému Viktorovi hereckou profesi nerozmlouval: "Je to velmi složité, není to jednoznačné," krčí rameny.

Zatím se ale z malého Viktora spíš klube fotbalista. "On má radši fotbal," usmál se Petr Štěpánek. A jéje, to bude modelka v rodině," dodala se smíchem Adamovská. ■