Kryšpín (11) po operaci poprvé ve společnosti. Synovi Agáty Hanychové museli zastavit růst kosti v noze

Tohle jsou její mamánci: Agáta Hanychová vyrazila na premiéru pohádky s dětmi.

Kryšpín nemohl dlouho vůbec chodit, poté byl odkázán na berle. Nyní to už vypadá, že je vše v pořádku. "Už jsem v pohodě, stále nohu neohnu úplně, ale už je to mnohem lepší," řekl Super.cz Kryšpín.

Za rok by mu šrouby v noze měli lékaři vyndat. "To by už měly být obě nohy naprosto stejně dlouhé. Už teď je to mnohem lepší a srovnává se to," usmál se Kryšpín Dopita.

"Zlepšuje se to, proto Kryšpín dostal nové tenisky. Ani já doma nemám takhle drahý kecky," smála se na premiéře filmu Princ Mamánek Agáta Hanychová, která do kina vyrazila se synem i dcerou Miou. ■