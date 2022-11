Bono prozradil, co stálo za koncem přátelství s Hutchencem z INXS. Rok poté se oběsil a jeho žena se předávkovala

Bona z U2 a jeho ženu Ali pojilo přátelství s Michaelem Hutchencem a Paulou Yates. Drogy ale vše změnily... Profimedia.cz

Irský rocker Bono (62) z kapely U2 promluvil o svém přátelství se zesnulou hudební ikonou Michaelem Hutchencem a o tom, proč se nakonec jejich cesty rozdělily. Ve své nové knize Surrender: 40 Songs, One Story popsal, že je s manželkou Ali Hewson na začátku 90. let pojily blízké přátelské vztahy s Hutchencem a jeho partnerkou, televizní moderátorkou Paulou Yates. Vše se ale změnilo, když se frontman skupiny INXS s Paulou dostali do divoké drogové spirály.