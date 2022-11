Po 10 letech už je rozvod v běhu: Čerstvě single Richarda Genzera s manželkou Lindou Finkovou čeká poslední stání

Richard Genzer je opět single a rozvádí se Super.cz

Nemá nejšťastnější období. Bavič Richard Genzer (55) trpí s bolestmi zad a pohodu mu v životě nedodal ani druhý rozchod s přítelkyní Pavlou. Přesto se ale snaží sršet humorem. V našem rozhovoru prozradil i to, že jeho manželství se zpěvačkou Lindou Finkovou, s níž už nežije deset let, se chýlí ke konci.

S Richardem Genzerem jsme se potkali na představení nového muzikálu Bodyguard v Hudebním divadle v Karlíně, kde už účinkuje v Draculovi a Slunce, seno, jahody. Kromě toho ho můžeme vídat i v seriálu ZOO. Na nedostatek práce si tedy nestěžuje, dokonce chystá svoji vlastní stand-up show, jak v rozhovoru prozradil. Sotva se ale belhal.

"V Partičce mě vzala záda, protože Suchoš (Michal Suchánek - pozn.) mi poručil, abych dělal pejska Astu. Už to nikdy neudělám. Ale je to lepší, už se narovnám. Dám se zase do kupy," ujišťoval.

Na zkoušky nového představení se těší, žertoval o bitce, kterou bude mít s Hynkem Čermákem, ale hlavně se dostane mezi lidi. Doma je totiž opět sám. Už podruhé skončil jeho vztah s přítelkyní Pavlou. "Jsem smutný, ale budu si s tím smutkem sám doma v koupelně," nechtělo se mu moc rozebírat, co se stalo, že je opět single.

S humorem naopak bere rozvod s manželkou Lindou, který už se konečně rozběhl. "Už za sebou máme soud o přidělení dětí, tedy Matyáše. Čeká nás už jen poslední stání, jen musíme najít termín, kdy budeme moct oba. Nechceme posílat právníky, ale jít tam osobně, abychom si udělali selfíčka se soudcem. Oba se na to těšíme, i když je to smutná věc, že něco končí. Hledáme jen termín, abychom si to fakt užili," uzavřel. ■