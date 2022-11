Gabriela Partyšová a její boháči: Pompézní svatba v Cannes i veselka s movitým krasavcem

Gabriela Partyšová se svým prvním manželem Josefem Koktou Foto: Kundrát Hykl / CNC / Profimedia

Moderátorka Gabriela Partyšová (44) je opět šťastná a zamilovaná. Jak prozradila Super.cz, konečně je teď ve svém životě spokojená. A je to vidět i na její vizáži. Partyšová je štíhlá jako proutek a neustále se udržuje ve formě.

Aby ne! Gabriela se zamilovala do brněnského patriota a miliardáře Igora Faita. Movitý finančník se dokonce v roce 2020 podle magazínu Forbes zařadil na 75. příčku nejbohatších Čechů. O svém vztahu ale moderátorka zatím nechce vůbec mluvit. „Omlouvám se, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ svěřila se Super.cz Partyšová, jež ale viditelně září.

Pro movité muže má ostatně velkou slabost, byť jí v minulosti trvalé štěstí v lásce nakonec nepřinesli. Ale jak se říká, do třetice všeho dobrého...

Moderátorka Života ve hvězdách byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl podnikatel Josef Kokta (65), jenž byl ve své době zajištěným milionářem. Pompézní veselka se v roce 2006 konala ve francouzském luxusním letovisku Cannes.

Manželství se ale po sedmi letech rozpadlo. Kokta si totiž na karlovarském filmovém festivalu začal s mladičkou dívkou Ornellou (29). Co zpočátku vypadalo jako nevinná aférka, skončilo Ornelliným těhotenstvím a následným rozvodem s Partyšovou.

S Ornellou se Kokta později oženil a má s ním tři děti. Ze společného svazku s Koktou má ale Gabriela své největší životní štěstí - syna Kristiana (14), jenž jí dělá jen samou radost.

Partyšová ale na ocet nezůstala, ač po rozvodu prožívala hodně bolestné období. O pár let později se totiž zamilovala do miliardáře Daniela Farnbauera. I s ním skončila nakonec před oltářem. Vzala si ho v roce 2016 v rámci jeho pompézní oslavy čtyřicátin.

O dva roky později ale následoval rozvod. Farnbauer se vrátil ke své bývalé ženě a zplodil s ní dalšího potomka.

Partyšová prý tehdy žádnou hořkost necítila. „Zůstat přáteli, když se s někým rozejdete, to se moc často nestává. Lidé se v hluboké lásce poznávají a pak se v trpkosti, hořkosti a neodpouštění rozcházejí. Většinou to tak bývá a zažívala jsem to tak i já, i když jsem velmi mírumilovný člověk a umím pochopit spoustu věcí mezi nebem a zemí. Tohle je úplně jiná dimenze vztahu, kdy jsme spolu zažili tři krásné roky, a teď si jdeme každý svým směrem,“ řekla tehdy Super.cz Partyšová.

Ta je nyní opět šťastná. Zda jí to klapne po boku Igora Faita, ale ukáže až čas. ■