Evě Burešové končí 3 měsíce po porodu mateřská: Váhu ani míry ale kvůli nové roli neřeší

Sice tvrdila, že už v muzikálech hrát nebude, ale nabídku, aby ztvárnila hlavní roli v muzikálu Bodyguard inspirovaném filmem Osobní strážce a zazpívala si písně Whitney Houston (✝48), odmítnout nemohla. Eva Burešová (29) na ni tedy kývla ještě předtím, než otěhotněla. Ale ani tak si to nerozmyslela. Maminka tříměsíčního Tristana a pětiletého Nathaniela naskočí do náročného zkoušení.

"Těším se na to a jsem připravená. Tristan je maličký, na zkoušky bude chodit se mnou, nedám ho nikomu. Musím to zvládnout jako ostatní mámy, které pracují. Prostě to nějak zvládnu," krčila rameny Burešová, která už ostatně natáčela i nový videoklip. Mateřskou dovolenou na čtyři roky si nedokáže z mnoha důvodů, které vypočítala v našem videu, představit. Souvisejí jak s láskou k profesi, tak samozřejmě i s finančními povinnostmi týkajícími se i nového domu, který jsme také probrali.

Bavili jsme se i o kostýmech. Ačkoli Eva dva měsíce po porodu samozřejmě ještě neshodila všechna těhotenská kila, váhu a míry neřeší. "Fotky na billboardy jsme fotili, když už jsem byla v pokročilejší fázi těhotenství. A jestli budou na březnové premiéře právě tyhle kostýmy, budou se muset naopak zmenšovat. Nikdo mi neřekl, v jaké formě mám být v březnu, takže si to můžu nastavit, jak chci," smála se.

Všechny Eviny fanoušky určitě zajímá i to, jak to bude s jejím účinkováním v seriálu ZOO. Ty potěšíme. "Moje role se tam vrací i pomocí facetimu. Je skvělé, že technologie umožňují hercům točit doma facetime a pak se objevovat v primetimu. Viki se bude nějaký čas objevovat přes telefon, ale budu opět nastupovat. Jen nebudu říkat kdy, protože se může cokoli stát. Ale budu se určitě vracet," prozradila. ■