Museli jí vonět: Hanka Vagnerová popsala nejen výběr partnerů na erotické scény

"Ta sexualita je tady symbol nevyřčené komunikace a nevyřčených emocí. Když jsme se s režisérem poprvé sešli nad tímto tématem, oba jsme nějakým způsobem procházeli osobní krizí a rozchody a pokládali jsme si otázky, co je pro nás ve vztazích důležité a jak moc může být člověk upřímný a svobodný," vysvětlila Hanka zrod filmu.

Ve filmu šla doslova s kůží na trh. Problém ovšem byl najít další herečky, které by ve snímku hrály. Řada z nich měla strach a scénář nejdřív odmítla. Elizaveta Maximová (30), Eliška Křenková anebo Antonie Formanová role nakonec vzaly, až když viděly scény, které natočila sama Hanka.

"Potřebovaly mít důvěru, protože stejný scénář se dá natočit i velmi vulgárně a vyšly by z toho hrozně špatně. Byl to od nich risk, kterého si vážíme, protože jsou všechny vynikající herečky," upřesnila Vagnerová, která se tak stala vlastně mustrem erotických scén.

Dva roky po natáčení se Hanka na film podívala a osobně je spokojená. Bavili jsme se i o tom, jak vlastně probíhal casting jejích partnerů. Řada známých hollywoodských hvězd si například stěžovala, že jim jejich herecký partner páchl. "Takhle jsme to neměli, ale asi si to začnu dávat do smlouvy," smála se.

"Bylo jasné, že mezi námi musí být nějaké napojení a chemie, jinak by ten film nefungoval. S Matyášem Řezníčkem to bylo okamžitě po castingu jasné. S Hynkem Čermákem a Martinem Hofmannem už jsem hrála předtím a věděla jsem, že jsou skvělí herci a voní," uzavřela. ■