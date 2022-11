Kelly ze Ženatého se závazky po roce s roztroušenou sklerózou: Nabrala jsem 18 kilo a špatně se hýbu, líp už nebude

Christina Applegate Foto: Super.cz/Profimedia

V srpnu to byl rok, co herečka Christina Applegate (50) oznámila, že jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Od té doby se její zdravotní stav zhoršil, a dokonce jí dělalo problémy dotočit poslední řadu seriálu Smrt nás spojí.

„Je to poprvé, co mě uvidíte takovou, jaká jsem. Přibrala jsem 18 kilo. Bez hůlky se nemohu pohybovat a chci, aby lidé věděli, že jsem si toho vědoma,“ rozpovídala se nyní o nemoci v rozhovoru pro The New York Times.

Produkce seriálu musela být kvůli její diagnóze na pět měsíců pozastavena, aby Christina mohla okamžitě zahájit léčbu. Úplně zastavit natáčení ale nechtěla. „Měla jsem povinnost. Tvůrci říkali, že to nemusíme dokončit, že dáme dohromady pár epizod z hotových záběrů, ale já to zamítla. Řekla jsem, že to doděláme za mých podmínek,“ popsala.

Několikaměsíční pauza jí nicméně prospěla. „Musela jsem si dopřát čas, abych mohla truchlit nad ztrátou svého života. Potřebovala jsem čas. Líp už nebude. Jsem naštvaná a nechce se mi s tím smířit,“ přiznala představitelka Kelly ze Ženatého se závazky.

Zároveň popsala, že příznaky nemoci zaznamenala už dávno v minulosti a dodnes si vyčítá, že jim nevěnovala pozornost. Šlo například o ztrátu rovnováhy při taneční scéně v první sérii Smrt nás spojí. Jindy zase potřebovala k pohybu kolečkové křeslo nebo jí technik musel držet nohy, aby dokázali natočit konkrétní scény. Také například nedokázala stát a musela se opřít.

Také se svěřila, že poslední sérii nejspíš nezhlédne, protože se obává, že se diváci budou soustředit pouze na její handicap. „Přála bych si, aby se od toho oprostili a dokázali se důstojně rozloučit s hlavními hrdinkami,“ vyslovila přání na závěr Christina.

Třetí a poslední sérii Smrt nás spojí, která herečce vynesla už dvě nominace na Emmy, uvede Netflix 17. listopadu. ■