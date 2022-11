Figuru po porodu Martina Pártlová nijak křečovitě neřeší: Kolik má ještě nahoře?

Martina Pártlová Foto: Super.cz/Herminapress

Bude to rok a půl, co se Martina Pártlová (43) stala maminkou. Zpěvačka se už po narození dcery pustila do práce, koncertuje se skupinou Čechomor, diář má ale stále volnější a věnuje se především malé Stelle. Od dcery si tentokrát odběhla na křest nové kuchařky své kolegyně Kamily Nývltové.

A jak sama prozradila, jako pekařka by rozhodně neobstála. „U nás vaří Pepa, je vegetarián, já ty recepty bohužel neumím,“ svěřila se zpěvačka s tím, že sladké má ráda a příliš se nehlídá. „Myslím si, že mě spíš hlídá Pepa, ten mi občas řekne, že bych asi neměla jíst v devět hodin večer sachr se šlehačkou, ale mně je to jedno, když na to mám chuť, tak si dám,“ prozradila Martina, které to ve společnosti velmi slušelo.

Přestože se na sociální síti čas od času pochlubí fotkou v plavkách, kdy si ze sebe většinou dělá sama legraci, se svou figurou po narození dcerky prý ještě stoprocentně spokojená není. „Rozhodně jsem ještě nesundala vše, co jsem nabrala. Ještě mám stále šest kilo nadváhu, ještě furt nejsem spokojená, ale vzhledem k tomu, že pro to nic nedělám, tak se nemůžu divit, ale neřeším to, protože mi chutná,“ řekla Super.cz zpěvačka.

Na svou kolegyni Kamilu Nývltovou, se kterou před lety prošla soutěží X Factor, byla na křtu její knihy, kde zastala roli kmotry, velmi pyšná. „Já jsem hrozná plačka, furt ji vidím jako malou holčičku, když ji slyším mluvit jako knihu, tak z ní mám radost a spouští mi to slzy a jsem na ni pyšná,“ dodala Martina Pártlová. ■