Bez pomoci v domácnosti se neobejde: Marta Kubišová prozradila, že má hodinového manžela

Legendární zpěvačka Marta Kubišová (80) slaví životní jubileum. K 80. narozeninám dostala nejen spoustu květin a gratulací, ale také od Státní tiskárny cenin pamětní bankovku se svým portrétem. Oslavy budou zpěvačku provázet celý měsíc, a to i v rámci koncertu, který se na její počest chystá.

Nás zajímalo, zda neudělá zpěvačka, která svou hudební kariéru už před pár lety ukončila, výjimku a svému publiku po čase opět nezazpívá. „To bych musela být hodně rozjetá, abych se připojila k tomu playbacku, možná ještě jo, ale nesmím mít chrapot," svěřila se Super.cz Marta Kubišová na tiskové konferenci ke svým narozeninám.

Ještě pár dní před jubileem zpěvačku potrápilo zdraví a musela na kapačky. Do společnosti ale už dorazila plná energie a ve skvělé náladě. Prozradila, že na sebe dává nyní pozor, a to i v domácnosti. Bez hodinového manžela se tak neobejde. „Na budoucnost musíte hledět trochu s respektem, protože člověk nikdy neví," svěřila se Marta Kubišová.

„Snažím se třeba nelézt na štafle, to už jsem zamítla. Musím vždy zaběhnout do spodního baráku a tam poprosit pána, aby mi udělal hodinového manžela. A on mi vše udělá. Už mi měnil žárovku, dokonce zásuvku mi musel měnit,“ prozradila a dodala: „Myslím si, že taky nemusím všechno umět.“ ■