Americká studie o potřebě vitamínu K2 je alarmující…

Největší světová knihovna US National Library of Medicine publikovala v Americe studii, kde u 135 sledovaných pacientů, kteří byli v období od dubna do listopadu roku 2020 hospitalizováni z důvodů pandemie, došlo k dramatickému snížení hladiny vitamínu K2. Proč to není dobrá zpráva ani pro nás?

Dá se totiž předpokládat, že pokud jsme byli i my zasaženi pandemií, bude hladina vitamínu K2 v našem organismu také velmi nízká. Proč by nám to mělo vadit?

Protože vitamín K2 je velmi důležitým pomocníkem v našem organismu.

V čem nám vitamín K2 pomáhá? Vápník přijímaný v potravě ulpívá na stěnách našich cév, takže proudící krev má ztížený průtok. Jako bychom chtěli vměstnat řeku do koryta potoka. Právě vitamín K2 dokáže zmíněný vápník ze stěn cév nejen postupně uvolňovat, ale především ho dokáže následně dopravit do kostí, kam skutečně patří.

Pevné kosti?



Vitamín K2 tedy odstraňuje vápník z cév a následně jej ukládá do kostí. Právě tím je posiluje.

Proč by nás to mělo zajímat? Protože pokud už nám bylo 30 let, bez výjimky se nás týká úbytek kostní hmoty. Když něčeho ubude, stává se to logicky křehkým. Jaké důsledky to může mít, je Vám asi jasné. Aby se tak nestávalo, je nutné tělu vápník zase dodávat. Jak to ale udělat, aby to bylo efektivní a vápník nezůstal na stěnách cév? Právě tady pomůže konzumace vitamínu K2. Ten už vápník dopraví tam, kde je ho třeba.

Jaká je přírodní cesta příjmu vitamínu K2?



Pokud bychom ho chtěli přijímat z potravy, museli bychom sníst denně například 6,5 kg hovězího masa, vypít 10 litrů mléka nebo... Konzumovat výtažek z japonských sójových bobů NATTÓ.

Jaká je přírodní cesta příjmu vitamínu K2

FOTO: NaturaMed

„Je rozumné říci, že vitamín K2 je faktorem určujícím zdraví kostí. Japonská studie to jasně znázorňuje,“ říká americký lékař Dr. Richard Kopolovic, kterého jsme oslovili při jeho návštěvě v rámci evropského symposia, kde přednášel.

Dr. Richard Kopolovic

FOTO: NaturaMed

„Proč se dostávají na výsluní potravinové doplňky z Norska? Odpověď najdeme v Japonsku.“

Zde jsou výsledky studie, na kterou odkazuje americký lékař Dr. Kopolovic. Japonské ženy, které konzumují tradiční pokrm NATTO, mají opravdu silné kosti. NATTO je přírodní surovina, která je nesmírně bohatá právě na vitamín K2. Co to ve výsledku znamená, vidíte na obrázku.

Spotřeba Natto

FOTO: NaturaMed

Bílá místa na mapě Japonska znázorňují vysokou konzumaci NATTO a výskyt nejsilnějších kostí. Naopak různobarevně jsou znázorněna místa s výskytem křehkých kostí a nízké konzumace NATOO. Výsledek studie publikovala rovněž největší světová knihovna US National Library of Medicine. Potvrzuje, že konzumace NATTO znamená pevnější kosti.

