Blondýnka z Boty jménem Melichar promluvila o zesnulém exmanželovi: Nevěra a únosy malého syna

Regina Řandová

Se synem herecké legendy se dětská hvězda z filmu Bota jménem Melichar seznámila v divadle. Problémy v manželství vznikly už v době, kdy byl jejich jediný syn Čestmír Řanda nejmladší malý.

Herečka prožívala psychický teror a podvádění. „Kdybych měla možnost vrátit čas, tak bych jednu věc udělala jinak. Nehnala bych se do manželství a zůstala bych sama s dítětem i bez svazku manželského,“ svěřila se nyní herečka známá také ze seriálu Slunečná.

„Pro mě byla zásadní nevěra, neuměla jsem to zpracovat. On by byl nejradši, abychom žili v manželství a on si udržoval mimomanželské vztahy, ale naoko, abychom vypadali jako rodina,“ prozradila Regina Řandová v premiérovém díle pořadu 13. komanta.

Trvalo roky, než našla sílu se rozvést, avšak i poté prožívala složité období, kdy v začátcích rozvodu došlo i na únos syna, a to krátce po podepsání dohody o střídání péče.

„Podepsali jsme dohodu a já jsem mu syna předala. Už za těmi zavřenými dveřmi na ulici 6. prosince vzal tu dohodu, zamával mi tím papírem před očima a řekl, že si tu dohodu mohu strčit do postýlky místo Čendy,“ prozradila herečka. Čestmír Řanda dohodu sice podepsal, ale hned vypověděl, po víkendu syna nevrátil a Regina ho neviděla přes půl roku.

Herečka a dabérka se mnoho let soudila o alimenty, celkem šlo asi o půl milionu korun. Peníze její syn ale nikdy neviděl. Spory ukončila až smrt Čestmíra Řandy ml. v roce 2020. Přes letité útrapy se Regina se synem rozhodli postarat o jeho pohřeb a ostatky herce uložit do hrobu jeho slavného otce na Vyšehradě.

Přestože Čestmír Řanda ml. zemřel s dluhy, rok po jeho odchodu se Regině a jejich synovi podařilo pro něj zajistit důstojné spočinutí. Regina Řandová necítí zášť ani nenávist, pouze jakousi hořkost. Dnes dělá herečce radost malý vnouček, její syn Čestmír dal navíc svému prvorozenému potomkovi také jméno Čestmír, na památku slavného dědy a táty. ■