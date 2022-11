Jubilantka Marta Kubišová skončila na kapačkách: Zdravotní problémy jen krátce před 80. narozeninami zdárně překonala

Marta Kubišová Super.cz

Zpěvačka Marta Kubišová (80) slaví životní jubileum. První listopadový den vstala se skvělou náladou a už od rána přijímala gratulace ke svým 80. narozeninám. V dobré formě dorazila také na tiskovou konferenci do pražské Lucerny. To, že dny předtím trávila na kapačkách, by na zpěvačce poznal jen málokdo.