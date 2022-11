Zamilovaná Gabriela Partyšová mlží o nové lásce: Moderátorku by si měl hýčkat miliardář z Brna

Gabriela Partyšová Foto: Kristýna Dvořáková

Je to pár týdnů, co Gabriela Partyšová (44) přiznala, že se v jejím životě objevil nový muž. O začínajícím vztahu moderátorka příliš mluvit nechtěla.

„Ano... Jsem teď moc spokojená,“ řekla Super.cz začátkem října s úsměvem a s tím, že si zatím podrobnosti nechá pro sebe.

Identitu nové lásky se podařilo moderátorce společenského magazínu Život ve hvězdách tutlat do konce měsíce. Na prodloužený podzimní víkend pak se synem Kristiánem odletěla za teplem do Maroka, a to rovnou soukromým tryskáčem, psal deník Blesk. Ten pro ni měl zařídit její nový muž.

Podle informací Super.cz našla Gabriela štěstí ve svém rodném městě, a to u miliardáře Igora Faita z Brna. Movitý finančník se dokonce v roce 2020 podle magazínu Forbes zařadil na 75. příčku nejbohatších Čechů. Po krátkém podzimní výletě je moderátorka opět v Česku, na otázky týkající se vztahu stále odpovídat nechce. „Omlouvám se, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ svěřila se Super.cz Partyšová, která v poslední době jen září. ■