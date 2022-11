Herec Tim Roth z kultovního filmu Pulp Fiction v slzách. Jeho syn (✝25) podlehl rakovině

Tim Roth oplakává syna Cormaca (vpravo). Profimedia.cz

„Byl to divoch plný energie, který byl ztělesněním laskavosti, něžná duše, která svému okolí přinesla spousty štěstí a naděje. Smutek přichází ve vlnách stejně jako slzy a smích, když si vzpomeneme na toho krásného chlapce během 25 let a 10 měsíců, co jsme ho znali. Nezkrotné, radostné, divoké a úžasné dítě, které se teprve nedávno stalo mužem. Milujeme ho,“ napsala v prohlášení zarmoucená rodina, která Cormacovo úmrtí oznámila čtrnáct dní po jeho smrti.

Hudebník bojoval s vzácným choriokarcinomem rok. Nemoc mu lékaři diagnostikovali ve třetím stadiu.

„Rakovina mě připravila o polovinu sluchu, 60 kilo váhy, sebevědomí a bude pokračovat na své vražedné cestě, dokud se mi ji nepodaří nějak zastavit a zabít,“ napsal tehdy Cormac odhodlaně na sociální síti s tím, že nemoc ho naštěstí nepřipravila o lásku ke komponování hudby.

Agresivní nádor se ale hudebníkovi a producentovi zastavit bohužel nepodařilo. ■