Tajemství nádherné róby z předávání cen na Pražském hradě: Kateřina Žbirková zhubla na modelkovskou velikost

Vdova po Mekym Žbirkovi (✝69), původní profesí novinářka Kateřina Žbirková, absolvuje po manželově smrti jednu akci za druhou. Jsou spojeny právě s odkazem jejího muže. Ať už šlo o zahájení výstavy v Národním muzeu, nebo předávání ocenění in memoriam z rukou prezidenta Miloše Zemana. Potkali jsme se na jedné z dalších, kdy se křtily investiční kartičky s motivem zpěváka.

"Musím říct, že si to Meky s těmi sedmdesátinami dobře vymyslel, že to zůstalo na mně, když to řeknu takhle po anglicku," použila černý humor Kateřina, která se řídí programem, který zpěvák před svým nečekaným skonem původně naplánoval sám pro sebe. Ať už šlo o vydání alba Posledné veci anebo koncerty, které byly původně naplánované jako narozeninové, ale staly se z nich vzpomínkové. "Ale jsem ráda, že na něj lidé vzpomínají," uvedla.

"Další akce se připravují, jiné vyplynuly, jako právě výstava v Národním muzeu, která se příští rok přesune na bratislavský hrad, také vydání jeho desek na vinylech. S Honzou Vedralem budu psát také knížku o mém životě s Mekym. To jsou hrubé nástřely a pak otevřu Mekyho iPad a podívám se, jestli měl ještě další plány, které budu muset splnit," vypočítala.

V obsáhlém rozhovoru, který můžete celý vidět v našem videu, jsme se vrátili i k předání ceny, kterou na Pražském hradě přebírala za svého zesnulého muže. Všechny zaujala svojí nádhernou róbou, kterou ale sháněla na poslední chvíli. Návrhářku Kateřinu Geislerovou v pondělí před akcí oslovila díky tomu, že má ateliér v domě její maminky, a model si našla na jejích webových stránkách.

"Řekla mi, že jsou normálně na zakázku a šijí se dva měsíce, ale že má jedny zkušební ve velikosti 36. V duchu jsem se s nimi rozloučila, protože to není moje velikost. Ale stejně jsem tam v úterý šla a zjistila, že mi celkem jsou, akorát jsou mi trochu dlouhé. Kateřina je na mě vlastnoručně upravila a v pátek v poledne byly hotové," zjistila Žbirková vlastně náhodou, že zhubla o konfekční velikost. "Možná mi daly zabrat ty koncerty," krčila rameny. ■