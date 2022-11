Kalhoty tentokrát ani nepotřebovala: Kráska Smatanová předvedla své dokonalé nohy

Lucie Smatanová Foto: Nešo Matić

Je to už 13 let, co modelka Lucie Smatanová bodovala v soutěži krásy. Brunetka, která se stále pohybuje ve světě modelingu a většinu času tráví za hranicemi, by se do soutěže mohla s přehledem přihlásit i letos.