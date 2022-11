Dcera Michala Davida Klára se vrátila ze zahraničí a s rodiči má syna ve střídavce: Jeho otce neviděla 10 let!

Dcera Michala Davida Klára Davidová Super.cz

"Studia jsem tedy ještě neuzavřela, loni jsem dálkově začala druhá magisterská, ekonomii na byznys škole v Paříži, ale studuji dálkově. A u toho i pracuji," upřesnila Klára, která momentálně žije v domě u rodičů v Křeslicích. "Jsem zpátky ve svém dětském pokojíčku, rok jsem měla pronajatý svůj byt, protože naši už nechtěli sponzorovat moje studia. Teď se uživím sama a byt už zase brzy budu mít," vysvětlila Klára.

Zajímalo nás, jak vyřešila péči o syna. "Máme to tak napůl, takovou střídavku s rodiči. Díky tomu, že je maminka doma, protože pracuje pro tátu, tak mi pomáhá. O víkendech a po večerech se starám já. Sebík už chodí do školy, naši teď pojedou na Kanáry, tak spolu budeme deset dní sami v domě," svěřila se a v našem videu to, jak to bude dál, ještě víc rozebrala.

Klára je aktuálně single. "Žádný vážný vztah nemám," krčila rameny. Cestu si k sobě nenašli ani s otcem jejího syna. Ten jako táta nikdy nefungoval. "A nerozmyslel si to. Ono je to možná dobře, protože po takové době by to bylo takové invazivní. Neviděli jsme se deset let," řekla Super.cz. ■