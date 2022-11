Marta Kubišová prozradila, kolik brala v dobách Golden Kids. Takové peníze měl do té doby jenom Gott

Marta Kubišová slaví 80 let. FTV Prima

Při pohledu na Martu Kubišovou by jí nikdo nehádal, že už má osmdesát let. Po nedávných zdravotních komplikacích se zpěvačka aktuálně cítí dobře a doufá, že je vše v pořádku. „Kupodivu jsem zdravá. O prázdninách jsem byla na dvou kapačkách a skutečně do mě napumpovali, co mohli,“ řekla Marta Kubišová Super.cz.

Za připomenutí stojí, že nebývalou slávu zažila Marta Kubišová na konci šedesátých let s uskupením Golden Kids. „Kdyby nepřijeli Rusové, nevzniklo by Golden Kids, ale zase to trvalo jenom patnáct měsíců. Říkala jsem si, jak je možné, se za tak krátkou dobu zapsat do srdce a duše diváka a posluchače,“ uvažuje Kubišová.

Jejich tehdejší slávu ale považovala za lesklou bídu. „To je pravda. A herečky se bouřily, proč jsem to říkala. A na to jsem odpovídala: A co jsme? Když jsem si musela půjčit i na ušití kostýmu na festival do zahraničí. Látku jsem si koupila, ale na ušití už jsem neměla. Vždyť ty honoráře tehdy byly příšerný,“ vzpomínala Marta Kubišová v úterních 7 pádech Honzy Dědka.

„Jenom my a Kája Gott jsme měli u Pragokoncertu 1200 za koncert. To tehdy byly fantastické peníze. A říkali nám, ať nezlobíme, že bychom to taky nemuseli mít,“ prozradila výši tehdejších honorářů Kubišová. ■