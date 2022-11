Lucie Vondráčková poprvé promluvila o 18 let mladším zápasníkovi. Kličkovala u toho jak Plekanec v útočném pásmu

Lucie Vondráčková poprvé promluvila o vztahu s o 18 let mladším zápasníkem MMA. Super.cz

Na sociálních sítích už sice zveřejňuje společné fotografie s o 18 let mladším zápasníkem MMA Zdeňkem Polívkou, ale na to, aby se Lucie Vondráčková (42) k nové lásce vyjádřila, jsme si museli počkat a být hodně trpěliví.

S Luckou jsme se potkali na křtu investičních kartiček, kam si v roli kmotry odskočila poté, co odvezla syny na gymnastiku, a dlouho se nezdržela, protože je musela zase vyzvednout. Dlouho tedy čas na povídání neměla a chtěla zejména probrat divadelní premiéru, která ji čekala. S představením Štěstí se do divadla vrací po patnácti letech. "Myslela jsem si, že budu mít trému, ale vlastně jsem se vrátila domů," svěřila.

K MMA a jejímu klukovi jsme se dostali přes oslí můstek, protože i zápasy v kleci jsou velké divadlo. K takovým sportům měla překvapivě Lucie vztah i předtím. "Už někdy v sedmnácti nebo osmnácti jsem se chodila koukat na box. Jenom jsem to neříkala. Vždycky mě to bavilo," řekla Super.cz. "Mám ráda, když se muži umí ubránit," vysvětlila. Svoje syny by ale na bojové sporty nedala. Vedla je odmala k tenisu, plavání a právě ke sportovní gymnastice.

Těžko by prožívala, kdyby viděla svoje kluky v ringu. "Asi je to těžké pro každou mámu, když její syn tohle dělá. Asi si neumím představit, kdyby šli moji kluci do klece," míní. Jako partnerka to ale vnímá jinak. "Líbí se mi to a jsem taková pyšná," usmívala se Lucka. ■