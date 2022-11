Přijde po sedmi letech změna? Dvakrát rozvedená Lucie Bílá promluvila o svatbě se svým Radkem

Lucie Bílá Super.cz

"Máme výročí. Je to sedm let, co jsem na obnovené premiéře Carmen utekla před davy fanoušků a schovala se za nejvyššího chlapa. Jsem šťastná. Kdybych věděla, že jednou budu takhle s někým šťastná, tak se nebudu budoucnosti tak bát," řekla Super.cz Lucie.

Říká se, že sedm let často znamená krizi vztahu. "Vztah je léty ověřený a nic nehrozí. Ani na vteřinu jsem nezapochybovala. Díky bohu. Je to krásný," vysvětluje zpěvačka.

Do svatby se Lucie ale nehrne. "Já bych nikam nespěchala, jsme spolu teprve sedm let," směje se Bílá. "Nic bych neměnila. Je to krásný tak, jak to je. Já bych ten osud nepokoušela," dodala na 150. výročí muzikálu Sestra v Akci v Hudebním divadle v Karlíně. ■