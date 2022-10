Karlos opěvoval manželku Lelu a vyznal jí lásku: Od fanoušků to ale pořádně schytal

Karlos a Lela Vémolovi Michaela Feuereislová

Jeho slova ale pobouřila spoustu fanoušků, kteří ho v komentářích drsně zkritizovali. Reagovali tak na Karlosovu údajnou aférku s mladinkou pornoherečkou Rikou Fane (18).

„Za každým úspěšným mužem stojí silná žena! V našem případě to rozhodně není jen prázdná fráze, protože Lela je po mém boku vždy, v dobrém i ve zlém. Život s profi zápasníkem není nikdy jednoduchej... Navíc když máte dvě malé děti, který potřebujou nonstop pozornost, a k tomu doma zoologickou zahradu. Lela tohle vždycky zvládala a zvládá skvěle, a za to jí patří veliký obdiv. Málokterá, jestli vůbec nějaká ženská by tohle zvládla... Moc jí za to, jak se o nás všechny stará, děkuji! Prostě LOVE OF MY LIFE,“ napsal Karlos na sociální síti.

Vémolův post zvedl ze židle spoustu lidí. Vyčítají mu „prázdná slova“ nebo „herecký výkon“ a vyzývají ho, aby se podle svých slov začal i chovat.

„Lela manželský slib plní: v dobrém i zlém. Ale co vy?“ ptá se Karlose jedna z fanynek. „Jsi v tomhle směru strašnej odpad, opravdu. Kdybys raději držel papulu a opravdu si uvědomil, co v té ženě máš a začal se podle toho pozdě, ale přece chovat, udělal bys daleko lépe,“ píše další. „Chlap, který si své ženy váží a respektuje ji, jí nebude bodat nože do zad,“ zní další z mnoha kritických komentářů. Všechny se nesou v podobném duchu.

Rika Fane uvedla, že měli s Karlosem románek, a aby svá slova potvrdila, zveřejnila společnou komunikaci. Zápasník však popírá, že by Riku znal a označil ji za „prostitutku“ a „feťačku“. Vzájemně si vyměnili několik ostrých zpráv.

Také Lela se k situaci vyjádřila. Uvedla, že ji kauza zasáhla, ale že zůstává silná kvůli rodině a nejbližším. „Chtěla bych vám ale připomenout, že v mých botách nechodíte a svůj život a život svých dětí si s dovolením budu vést po svém a řídit se svým srdcem,“ vzkázala všem. ■