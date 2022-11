Poslední říjnové dny vystavila své tělo slunci v plavkách: Lucie Borhyová se pochlubila sexy snímkem od moře

Lucie Borhyová Michaela Feuereislová

„Takový podzim bych si teda nechala líbit pořád,“ svěřila se moderátorka a pochlubila se fotkou z dovolené. Lucie zapózovala ve vlnách ve dvoudílných plavkách, ve kterých předvedla naprosto fantastickou figuru.

Nutno říct, že takhle na obrazovce populární moderátorku rozhodně neuvidíte. A přestože už to je pár let, co se Lucie pustila do focení kalendáře v plavkách, bezpochyby se do podobné výzvy mohla pustit i nyní. „Není úplně jedno, jak pózujete, ale Lucie ví, jak na to, a tohle bude další úspěch,“ svěřil se k sexy fotce od moře jeden z fanoušků. ■