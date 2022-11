Váš syn řekl, že jíte hodně penisů: Manželka Jima z Prciček se při rozhovoru s učitelkou ze školy dost pobavila

Jason Biggs s manželkou Jenny Mollen Profimedia.cz

Manželka Jasona Biggse Jenny Mollen zažila horké chvilky během svého výletu „pro dospělé“ do Kodaně. Přišla jí totiž zpráva od učitelky jejich osmiletého syna Sida.

„Vážená paní Biggs,“ stálo ve zprávě, o kterou se Jenny podělila na Instagramu. „Dnes váš syn ve škole vykládal spolužákům, že jste na výletě pro dospělé v Kodani a (odpusťte mi ten výraz) jíte tam mnoho penisů. Nerada vás obtěžuji na dovolené, ale myslela jsem, že byste to měla vědět a možná vyřešit tento problém co nejdříve.

Jenny to zjevně pobavilo a učitelce ve vtipném duchu odepsala. „Drahá Karen, to vám nelže. Jím na výletě hodně penisů. Díky, že jste mi dala vědět, vidíme se ve škole.“

V příspěvku na Instagramu pak uvedla na pravou míru, co bylo příčinou nedorozumění. Sdílela menu z kodaňské restaurace, kde byla na menu místní specialita v podobě ragú z jeleního penisu. Prý se jedná o delikatesu.

Sid to tedy opravdu pochopil správně a nejvíc se zapotila nejspíš paní učitelka. A teď si představte, co asi bude spolužákům vyprávět, až jednou zhlédne otcův trhák Prci, prci, prcičky.

Biggs a Mollen si s tím ale jistě hravě poradí, ostatně jsou to oba veselé kopy. Jsou svoji 14 let, a kromě Sida mají také pětiletého Lazla. A zjevně jim to stále klape, Jason na svou paní pěje samé ódy. ■