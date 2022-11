Trápila ji malá prsa, dnes patří k nejúspěšnějším topmodelkám. Krásu Denisa Dvořáková zdědila po mamince!

Denisa Dvořáková Super.cz

Česká topmodelka Denisa Dvořáková (31), která v roce 2006 vyhrála prestižní modelingovou soutěž Schwarzkopf Elite Model Look, vyrazila na dovolenou do Turecka. Partnera ovšem nechala doma a místo toho vzala svou krásnou maminku. Byly ovšem doby, kdy múza Karla Lagerfelda nebyla se svým zevnějškem spokojená. Prozradila, co ji trápilo nejvíce.

Přestože se o ni dnes perou světoví návrháři, Denisa nebyla vždy nadšená ze svých proporcí. V době puberty ji nejvíce trápila malá prsa.

„Když jsem byla mladší, tak mi bylo nepříjemné, že jsem měla menší prsa, pak že nemám například tak plné rty, ale s postupujícím věkem si na to člověk zvykne, a když ho ostatní komentují a chválí, že mu to sluší, tak to pak vnímá pozitivně. Vše to ale přichází s věkem,“ vysvětlila Super.cz kráska.

Dnes ale ví, že nejkrásnější je přirozenost, zatím prý neuvažuje ani o žádném zlepšení ani plastice. „Myslím si, že teď je to ještě víc v módě, než kdy bylo, že prostě přirozenost je ta nejhezčí krása.“

Denisa pak prozradila, že výšku zdědila po tatínkovi, oči, půvab a štíhlou postavu po mamince.

V dobách puberty ale musela často přispěchat na pomoc její maminka. „Vůbec mi nepřišlo, že by byla jiná než ostatní, ale samozřejmě jsem ji utěšovala, že je krásná,“ řekla stydlivě paní Dvořáková, pro kterou byly začátky kariéry Denisy psychicky náročné. „Začátky byly těžké, protože začala v 15 letech, kdy její kamarádky prožívaly takovou tu pubertu a ona byla vyslaná na dva měsíce pryč, daleko od rodiny, do Singapuru, tak to určitě bylo těžké pro ni i pro nás.“

Po tolika letech už jsou rodiče zvyklí na její absenci v Česku, o to víc si pak užívají čas prožitý společně. „Celé léto jsem plánovala nějakou dovolenou právě s mamkou, ale nevyšel čas, to léto bylo strašně krátké. Proto jsem na podzim zvolila právě Turecko, abychom si ještě užily trošku sluníčka, moře a relaxu,“ říká krásná modelka.

„Denisa chtěla maminku vzít na relaxační dovolenou, tu si užívají v pětihvězdičkovém hotelu Turquoise v oblasti Side. Hotel je kousek od antického města Side, který má mnoho možností k poznávání historie, gastronomie, ale i nákupů,“ řekla Super.cz obchodní ředitelka cestovní kanceláře Lenka Pátek a prozradila, že dámy si také užívaly v tureckých lázních a vyrazily i na pár výletů, v jejichž rámci poznávaly oblast Kappadokya nebo plavaly s delfíny.

Vytvořeno ve spolupráci s CK Blue Style. ■