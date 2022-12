Muzikálový manželský pár drží své děti od divadla raději stranou: Možná z nich ale budou tanečníci

Manželé Křížovi své děti drží od divadla stranou. Michaela Feuereislová

Mohlo by se zdát, že muzikálový režisér a herec Jan Kříž, který režíroval například divácky úspěšný muzikál Biograf Láska, bude s manželkou Marií své dvě děti brát do divadel každý den, opak je ale pravdou.

„My se to snažíme s manželkou nedělat, nevydrží tam. Nedávno jsme je ale vzali do cirkusu a tam teda musím říct, že se jim moc líbilo. Vydrželi se dívat, ale do divadla je s sebou moc nebereme,“ svěřil se herec a režisér Super.cz.

Jan s Maruškou mají dvě děti, syna Filipa Jana a dceru Annu Marii. Oba potomci ale začínají propadat kouzlu tance. „Syn se teď roztancoval. Je mu čtyři a půl roku a tančí hodně do rytmu. Malá Anička už taky. Začínám uvažovat, že bych je vzal někam na trénink, aby se zlepšovali,“ uvažoval herec.

I na manžele Křížovy čekala velká výzva v tanci. Reprezentovali pražské Divadlo Kalich v soutěži Roztančené Divadlo aneb Když herci tančí v Mladé Boleslavi 26. listopadu. „Pojedeme proti sobě, každý máme svého tanečního partnera a po dlouhé době z nás budou rivalové. Ale mně je jasné, že Honza dopadne daleko líp než já,“ dodala Marie Křížová ještě před akcí. ■