Filmový Superman poprvé vyvedl nádhernou přítelkyni: Kvůli vztahu s ním zažila s hatery hotové peklo

Henry Cavill s partnerkou Natalií Viscuso Profimedia.cz

Henry Cavill a Natalie Viscuso nechyběli na čtvrteční premiéře filmu Enola Holmes 2 v New Yorku. Je to poprvé, co představitel Supermana nebo Zaklínače vyvedl nádhernou partnerku do společnosti, ačkoliv se vztahem nikdy netajili, na odiv ho zrovna nedávali.