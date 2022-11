Jana Nagyová o návratu k herectví: Její manžel, děti ani vnuci ji nikdy neviděli jako Arabelu!

Jana Nagyová jednou pohádkovou rolí s návratem k herectví nekončí. Super.cz

V jeden okamžik plakala, další se smála. Když se Jana Nagyová (63) po téměř třiceti letech opět viděla na filmovém plátně, byla plná emocí. " Bylo to jako tobogán, od rozpaků po radost. Říkala jsem si, jak budou můj návrat na plátno vnímat diváci, média i moje rodina ," řekla Super.cz. herečka, která se obávala srovnávání se svojí nejslavnější rolí princezny Arabely.

"Jedny šaty dokonce byly velmi podobné těm, které nosila Jana Brejchová jako královna v Arabele. Já vždycky měla sen, že bych si chtěla královnu zahrát. Ale když jsem odešla z Československa, bylo mi jen dvacet sedm, to jsem byla příliš mladá. Dneska už bych mohla hrát královny nebo císařovny každý den," smála se stále půvabná blondýnka.

Pohádkou Princ Mamánek, v níž ji můžeme aktuálně vidět v kinech, její filmový návrat nekončí. "Už jsem natáčela film Dvě slova jako klíč s režisérem Danem Svátkem, který bude mít premiéru na přelomu roku," pochlubila se Nagyová s tím, že se dalších hereckých příležitostí nezříká.

Nejbližší bude film o krasobruslaři Ondreji Nepelovi, kde si zahraje jeho trenérku. Musí si tak sama oprášit bruslení. "Ale nebude to těžké, dodnes bruslím, i když žádné piruety předvádět nebudu. To ale nedělala ani paní Hilda Múdra, i když stála na kluzišti až do svých osmdesáti," upřesnila Nagyová s tím, že se ale kvůli natáčení zpět z Německa vracet nebude.

V našem rozhovoru prozradila také to, jak její znovunalezené herecké ambice vnímá její rodina. Manžel, děti ani vnuci ji na plátně dosud neviděli. "Neviděli ani Arabelu," přiznala. ■